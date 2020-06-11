Trabzonspor'un Göztepe kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir'e gitti.



Türk Hava Yollarına (THY) özel bir uçak ile saat 19.30 sıralarında İzmir'e hareket eden bordo-mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı.



Sakatlığı nedeniyle Kamil Ahmet Çörekçi İzmir'e götürülmezken, tedavisine Trabzon'da devam edildiği belirtildi.



Takım kaptanı Jose Sosa ise kadroda yer alırken, forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Bordo-mavili takımın gidişi sırasında hava alanından emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, başkan Ahmet Ağaoğlu da takımı yalnız bırakmadı. Ağaoğlu, İzmir'e hareket etmeden önce yaptığı kısa değerlendirmede 3 puandan başka bir şey düşünmediklerini belirtti.









İşte Trabzonspor'un Göztepe kafilesi;



UĞURCAN ÇAKIRERCE KARDEŞLER



ARDA AKBULUT



HÜSEYİN TÜRKMEN



GASTON CAMPI



MAJID HOSSEINI



MANUEL DA COSTA



MANOEL MESSIAS



JOAO PEREIRA



SERKAN ASAN



ABDURRAHİM DURSUN



FILIP NOVAK



DOĞAN ERDOĞAN



ABDULKADİR PARMAK



TAHA TUNÇ



JOSE SOSA



BADOU NDIAYE



GUILHERME



BİLAL BAŞACIKOĞLU



ABDÜLKADİR ÖMÜR



ANTHONY NWAKAEME



ALEXANDER SÖRLOTH



CALEB EKUBAN



KORAY KILINÇ