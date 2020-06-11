Trabzonspor'un Göztepe kadrosu belli oldu! - Son Dakika

Trabzonspor'un Göztepe kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir'e gitti.

Trabzonspor'un Göztepe kadrosu belli oldu!, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İzmir'e gitti.


Türk Hava Yollarına (THY) özel bir uçak ile saat 19.30 sıralarında İzmir'e hareket eden bordo-mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı.


Sakatlığı nedeniyle Kamil Ahmet Çörekçi İzmir'e götürülmezken, tedavisine Trabzon'da devam edildiği belirtildi.


Takım kaptanı Jose Sosa ise kadroda yer alırken, forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Bordo-mavili takımın gidişi sırasında hava alanından emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, başkan Ahmet Ağaoğlu da takımı yalnız bırakmadı. Ağaoğlu, İzmir'e hareket etmeden önce yaptığı kısa değerlendirmede 3 puandan başka bir şey düşünmediklerini belirtti.



İşte Trabzonspor'un Göztepe kafilesi;


UĞURCAN ÇAKIRERCE KARDEŞLER


ARDA AKBULUT


HÜSEYİN TÜRKMEN


GASTON CAMPI


MAJID HOSSEINI


MANUEL DA COSTA


MANOEL MESSIAS


JOAO PEREIRA


SERKAN ASAN


ABDURRAHİM DURSUN


FILIP NOVAK


DOĞAN ERDOĞAN


ABDULKADİR PARMAK


TAHA TUNÇ


JOSE SOSA


BADOU NDIAYE


GUILHERME


BİLAL BAŞACIKOĞLU


ABDÜLKADİR ÖMÜR


ANTHONY NWAKAEME


ALEXANDER SÖRLOTH


CALEB EKUBAN


KORAY KILINÇ

Trabzonspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:39 

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Göztepe kadrosu belli oldu! - Son Dakika Spor

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