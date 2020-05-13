Trabzonspor'un gözü Zamalekli Archraf Bencharki'de

Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor, gelecek sezonun takımını kurmak için yoğun mesai harcıyor. Şampiyon olarak önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen bordo-mavili ekibin gündeminde Archraf Bencharki var.









Mısır'da Zamalek forması giyen 25 yaşındaki sol kanat, Karadeniz temsilcisine transfer olacak. Yunanistan kaynaklı Fosonline'a göre Trabzonspor, Yunan ekibi Olympiakos'un da listesinde yer alan oyuncuyla imza aşamasına geldi.



Bencharki, bu sezon çıktı 21 maçta takımına 9 gol 5 asistlik katkı yaptı. Öte yandan Faslı oyuncunun sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.



ACHRAF BENCHARKI KİMDİR?



Fas'ın Fes şehrinde dünyaya gelen Achraf Bencharki, 1,76 boyunda ve sol kanat mevkisinde görev yapıyor. Sağ ayağını kullanan Bencharki forvet arkası ve forvet mevkisinde de görev yapabiliyor.



25 yaşındaki oyuncu daha önce MAS Fes, Al-Hilal ve Lens takımlarının da formasını giymişti. Transfermarkt verilen göre ise oyuncunun güncel piyasa değeri 800 bin Euro... (Sabah)



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