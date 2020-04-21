Trabzonspor'un gündeminde Antalya ve Alanya yok

Süper Lig lideri Trabzonspor, korona virüsü salgını nedeniyle verilen arada, en kritik maçlarının oynanacağı 8 haftalık bölümün Antalya ve Alanya'da oynanması yönünde ortaya atılan değerlendirmeleri gündemine almadığı belirtildi.



Süper Lig korona virüs salgını nedeniyle 20 Mart'ta ertelenmişti. Aradan geçen bir aylık zamanda maçların ne zaman ve nasıl oynanacağı, hangi şartlar altında devam edeceği yönünde fikirler ortaya atılmaya başlandı. Son günlerde Süper Lig'in geri kalan 8 haftalık bölümünün Antalya ve Alanya'da oynanması yönünde bir takım görüşler ortaya atılsa da, Trabzonspor'un bu konuyu gündemine almadığı öğrenildi. Salgın nedeniyle hükümetin aldığı tedbirleri yakından takip eden bordo-mavili kulüp bu kurallara uyarken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önünde yer alan seçenekler konusunda ise hazırlıklarını sürdürüyor.



Ligler başlayacakmış gibi oyuncularına antrenman programı uygulayan Trabzonspor; UEFA, FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun görüşleri doğrultusunda süreci yakından takip ediyor. Bordo-mavili kulüp liglerin seyircili olarak başlamasını temenni ederken, korona virüsü salgını nedeniyle sürecin nasıl işleyeceği yönündeki belirsizlik ise sürüyor. Liglerin yok sayılması şeklindeki bir düşünceyi kabul etmeyen bordo-mavililer üç alternatif üzerinde yoğunlaşmış durumda. Liglerin seyircili veya seyircisiz başlaması ya da bu haliyle tescil edilmesi. - TRABZON