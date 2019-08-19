Trabzonspor'un gündemindeki Sturridge İstanbul'a geldi
13 dakika önce
Trabzonspor'un kadrosuna katmayı düşündüğü İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:54 Kaynak: AA
'un kadrosuna katmayı düşündüğü İngiliz futbolcu Daniel Sturridge
, İstanbul
'a geldi.
Menajerliğini yapan amcası ve annesiyle İstanbul Havalimanı'na gelen Sturridge, buradan özel bir araçla ayrıldı.
İngiliz oyuncunun daha önce bir kez daha Türkiye
'ye gelen annesi ve amcasıyla temaslarda bulunan bordo-mavili yetkililerin, Sturridge ile gerçekleştirilecek son görüşmelerin ardından transferi netleştirmesi bekleniyor.
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