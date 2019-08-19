Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un gündemindeki Sturridge İstanbul'a geldi
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Trabzonspor'un gündemindeki Sturridge İstanbul'a geldi

13 dakika önce

Trabzonspor'un kadrosuna katmayı düşündüğü İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un gündemindeki Sturridge İstanbul'a geldi, System.String[]
Trabzonspor'un kadrosuna katmayı düşündüğü İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.
Menajerliğini yapan amcası ve annesiyle İstanbul Havalimanı'na gelen Sturridge, buradan özel bir araçla ayrıldı.
İngiliz oyuncunun daha önce bir kez daha Türkiye'ye gelen annesi ve amcasıyla temaslarda bulunan bordo-mavili yetkililerin, Sturridge ile gerçekleştirilecek son görüşmelerin ardından transferi netleştirmesi bekleniyor.
Daniel Sturridge, Trabzonspor, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:54 Kaynak: AA
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