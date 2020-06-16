Trabzonspor'un İstanbul kuşatması !.. - Son Dakika

Trabzonspor'un İstanbul kuşatması !..

Tesislerden coşkulu bir şekilde uğurlanan Bordo-Mavili ekip İstanbul'da önce havaalanı sonra otel girişinde taraftarının desteği ile karşılaştıAhmet Ağaoğlu: "Her şey çok güzel, bizi çok iyi karşıladılar"***Trabzonspor'a coşkulu uğurlamaTolga SAĞLAM/TRABZON, - Trabzonspor, yarın akşam...

Trabzonspor'un İstanbul kuşatması !.., System.String[]

Tesislerden coşkulu bir şekilde uğurlanan Bordo-Mavili ekip İstanbul'da önce havaalanı sonra otel girişinde taraftarının desteği ile karşılaştı

Ahmet Ağaoğlu: "Her şey çok güzel, bizi çok iyi karşıladılar"

*** Trabzonspor'a coşkulu uğurlama

Tolga SAĞLAM/TRABZON, - Trabzonspor, yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a hareket etti. Havalimanına gelen çok sayıda taraftar, bordo-mavili takımı tezahüratlarla uğurladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin ilk ayağında evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, yarın Ülker Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak rövanş maçı için İstanbul'a hareket etti. Trabzon Uluslararası Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi taraftarları yalnız bırakmadı. Havalimanının önüne gelen çok sayıda taraftar, takım otobüsünün önünü keserek futbolculara sevgi gösterisinde bulundu, tezahüratlar yaptı. Futbolcular da taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

Uğurlamada bazı taraftarların koronavirüs salgını nedeniyle maske takıp, sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlenirken bazı kişiler ise kuralları unuttu. Kovid-19 tedbirlerini unutan taraftarlar omuz omuza tezahüratlar yaparken, meşaleler de yakıldı. Polis ekipleri taraftarları kurallara uymaları yönünde sık sık uyardı.

Trabzonspor, coşku dolu gösteriler eşliğinde İstanbul'a doğru yola çıktı.

Trabzonspor, İstanbul, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un İstanbul kuşatması !.. - Son Dakika Spor
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