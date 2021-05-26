Trabzonspor'un kadro değeri 46 milyon lira arttı

Oyuncuların güncellenen piyasa değerleri sonrası Trabzonspor'un mevcut kadro değerinde yaklaşık 46 milyon liralık artış yaşandı. Bordo-mavililerde 8 oyuncunun piyasa değeri artarken, 5 isim ise değer kaybı yaşadı. 11 futbolcunun piyasa değerinde değişiklik olmadı.

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; bordo-mavililerde sözleşmeleri sona eren isimlerin dışında 8 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 6 milyon 100 bin Euro'luk artış oldu. 5 oyuncunun değer kaybı yaşadığı Trabzonspor'da, 11 ismin piyasa değerinde ise değişiklik olmadı. Karadeniz ekibinin ve Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Uğurcan Çakır, değerini 16 milyon Euro'dan 19 milyon Euro'ya çıkardı.