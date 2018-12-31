Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Kamp Kadrosu Belli Oldu

Trabzonspor'un Kamp Kadrosu Belli Oldu

1 saat önce

Trabzonspor'un 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacağı devre arası kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'un Kamp Kadrosu Belli Oldu, System.String[]
Trabzonspor'un 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacağı devre arası kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili takım 29 oyuncuyla ligin ikinci yarısına hazırlanacak.

Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu. Asya Kupası nedeniyle Milli Takımlarında bulunacak olan İranlı oyuncular Vahid Amiri ve Majid Hosseini ile sakatlığı bulunan Onazi'nin kampta yer almayacağı açıklandı. Öte yandan Trabzonspor, altyapısından ve 1461 Trabzon'dan 10 oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etti. Buna göre kamp kadroda şu oyunculardan oluştu:

"Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzafer Cem Kaplan, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Novak, Ibanez, Kucka, Batuhan, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Rodallega, Ekuban, Sosa, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koral Kılınç, Oğuzhan Açıl."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:11 Kaynak: İHA

Antalya, Belek, Trabzonspor, Spor
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