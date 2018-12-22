Trabzonspor'un Kamp Programı Belli Oldu
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un devre arası kamp programı belli oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor
'un devre arası kamp programı belli oldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ocak Perşembe günü Antalya
'da bulunan Belek
Turizm Merkezi'nde toplanarak kampa girecek takımın, 12 Ocak'a kadar çalışmalarını burada gerçekleştireceği belirtildi.
Trabzonspor'un Antalya kampını tamamladıktan sonra kente dönerek Ziraat Türkiye Kupası
'nda Balıkesirspor
Baltok ile yapılacak maçın hazırlıklarına başlayacağı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:35 Kaynak: AA
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