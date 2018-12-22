Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Kamp Programı Belli Oldu

Trabzonspor'un Kamp Programı Belli Oldu

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un devre arası kamp programı belli oldu.

Trabzonspor'un Kamp Programı Belli Oldu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un devre arası kamp programı belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ocak Perşembe günü Antalya'da bulunan Belek Turizm Merkezi'nde toplanarak kampa girecek takımın, 12 Ocak'a kadar çalışmalarını burada gerçekleştireceği belirtildi.

Trabzonspor'un Antalya kampını tamamladıktan sonra kente dönerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile yapılacak maçın hazırlıklarına başlayacağı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:35 Kaynak: AA

Antalya, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı Transfer Ettikleri Yönündeki İddiaları Yalanladı Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü

Kasımpaşa-Beşiktaş Maçının Var'ı Barış Şimşek Oldu Trabzonspor'da Kadro Dışı Kalan Burak Yılmaz, Napoli'yle Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:08:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Kamp Programı Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]