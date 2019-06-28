Trabzonspor'un kamp programı belli oldu
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Trabzonspor'un, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği iki etaplı kamp programı belli oldu.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:10 Kaynak: İHA
'un, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği iki etaplı kamp programı belli oldu. Buna göre yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz Çarşamba günü Trabzon'da başlayacak olan bordo-mavililer, 18 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde sürdürecek. Trabzonspor, iki günlük iznin ardından 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya
'ya giderek ikinci etap çalışmalarını 30 Temmuz Salı gününe kadar Linz
şehrinde gerçekleştirecek. Karadeniz
ekibinin hazırlık maç programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
(Gökmen Şahin/İHA)
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