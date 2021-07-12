Trabzonspor'un kapısı, Alman ekibi Mönchengladbach tarafından çalındı! Abdülkadir Ömür'e talipler

Trabzonspor altyapısından yetişen ve Türk futbolunun gelecek vadeden en önemli isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür için, geçmiş dönemlerdeki büyük ilgi olmasa da kulübe birkaç ilgi yazısının geldiği öğrenildi. Alman ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın, Milli futbolcu için Bordo-Mavililer'den randevu talep ettiği ve en kısa zamanda görüşmelere başlamak istediği kaydedildi.

GİTMEK İSTİYOR

İki sene evvel 23 milyon euroluk teklifi reddettiğini bizzat açıklayan Ahmet Ağaoğlu'nun şu an genç futbolcuyu 15 milyon euroluk öneriyle göndermeye hazır olduğu da gelen haberler arasında. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formdan düşen Abdülkadir Ömür'ün de patlama yapmak adına yakın zamanda Avrupa'ya transferine sıcak baktığı vurgulandı.