Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un kombine satışları bitti
Son Dakika Spor Trabzonspor'un kombine satışları bitti

Trabzonspor'un kombine satışları bitti

31 dakika önce

Trabzonspor, kombine satışlarının bittiğini duyurdu.

Trabzonspor'un kombine satışları bitti, System.String[]

Trabzonspor, kombine satışlarının bittiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor'un kombine satışlarının bittiği belirtildi.

Açıklamada, "2019-2020 futbol sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:12 Kaynak: AA
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