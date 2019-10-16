Trabzonspor'un kombine satışları bitti
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Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor'un kombine satışlarının bittiği belirtildi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor'un kombine satışlarının bittiği belirtildi.
Açıklamada, "2019-2020 futbol sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:27
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