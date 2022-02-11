Üye Girişi
Trabzonspor'un, Konyaspor karşısındaki en büyük kozu Abdullah Avcı - Son Dakika

Trabzonspor'un, Konyaspor karşısındaki en büyük kozu Abdullah Avcı

11.02.2022 10:24
Trabzonspor'un, Konyaspor karşısındaki en büyük kozu Abdullah Avcı

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'un en büyük kozu, Teknik Direktör Abdullah Avcı olacak.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'un en büyük kozu, Teknik Direktör Abdullah Avcı olacak. Deneyimli teknik adam kariyerinde rakibine karşı çıktığı 20 maçta sadece birini kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile İH Konyaspor pazar günü saat 19.00'da Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki puan farkı 9 olan bordo-mavililer 57 puanla lider konumda yer alırken, büyük bir taktik savaşa sahne olması beklenen müsabakada oyuncu performanslarının yanı sıra teknik direktör tercihleri de ön plana çıkacak. Trabzonspor'un en büyük kozlarından biri takımın teknik patronu Abdullah Avcı olacak. Avcı, teknik adamlık kariyerinde Konyaspor'a karşı sadece bir maçta mağlubiyet yaşadı.

KONYASPOR KARŞISINDAKİ TEK YENİLGİSİNİ 2007'DE ALDI

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Konyaspor'a 7 Ekim 2007'de rakip olduğu ilk maçı kaybetmişti. Söz konusu maçın ardından Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında çıktığı maçlarda ise rakibine yenilmedi. 15 yıldır rakibiyle oynadığı maçları kaybetmeyen deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Konyaspor ile oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

2010-11 SEZONUNU GERİDE BIRAKACAK

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk edeceği Konyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde ise puanını 60'a çıkartacak ve söz konusu haftalar itibarıyla son 25 sezonun en çok puanına ulaşmış olacak. Karadeniz ekibi 1995-96 sezonunda 25 maçta 61 puan elde etmişti. 2010-11 sezonunda ise 57 puan elde eden Karadeniz ekibi pazar günü oynanacak olan maçta 3 puanla ayrılması halinde 60 puana ulaşacak ve rakipleri ise 50 puanın altında kalmış olacak.

(Gökmen Şahin-İHA)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor'un, Konyaspor karşısındaki en büyük kozu Abdullah Avcı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:31 İki isim de suikaste kurban gitti! Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak oldukları ortaya çıktı
10:22 Fatih Terim ve kızına hakaret eden sanığa para cezası
10:15 Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
10:11 Son Dakika: Cari denge aralıkta 3,8 milyar dolar açık verdi
10:00 Türkiye'nin en çok kar alan ili belirlendi! Kalınlığı 7 metreyi buldu
10:02 Halil Falyalı cinayetinde detaylar geldi! "Üniformalı çete" 10 gün boyunca adım adım takip etmiş
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:46 Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 10:45:22. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un, Konyaspor karşısındaki en büyük kozu Abdullah Avcı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement