Trabzonspor'un korona virüsü karşı en büyük silahı alt yapısı

Mevcut yapısıyla Süper Lig'de ekonomik olarak sıkıntı yaşayan kulüpler, korona virüs salgını nedeniyle verilen arada maddi sorunlarına çözüm aramaya başladı. Virüsün dünya futboluna olası etkileri tartışılmaya başlanırken, Trabzonspor'un virüse karşı en büyük silahı alt yapısı olacak.



Süper Lig'e verilen arada yayın, sponsor ve seyirci gelirlerinden uzak kalan ve maddi anlamda büyük bir sıkıntı yaşayan kulüpler, korona virüs salgını sonrası ortaya çıkacak ekonomik tabloya karşı alınması gereken önlemler üzerinde duruyor. Sezon başında futbolcularla yapılan sözleşmeler kapsamında ortaya çıkan ağır tablo sonrası indirime gitmeye planlayan bazı kulüpler arzu ettiği sonuçları henüz almış değil.



Trabzonspor önlemlerini almıştı



Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan beri uyguladığı mali yapılanmayla beraber ekonomik anlamda önemli bir mesafe almıştı. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) lisans talimatını Süper Lig'de uygulayan ilk kulüp olan ve diğer kulüplere de bu anlamda örnek olan Karadeniz ekibi, korona virüs salgını sonrası oluşacak olan ekonomik tablo karşısında da önemli silahlara sahip. Sosa ve Novak ile önümüzdeki günlerde sözleşme uzatmaya hazırlanan bordo-mavililer, diğer oyuncularla da sözleşme anlamında sıkıntısı bulunmuyor.



En büyük silahı altyapısı



Trabzonspor'da iki yıllık görev süresini geçtiğimiz günlerde tamamlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, göreve geldikleri dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıları, bordo-mavili takımın alt yapısında yetiştirdiği oyuncularla oluşturduğu kadro planlamasıyla iyi şekilde yöneterek bugünlere gelmişti. Korona virüs karşı önlemlerini planlayan bordo-mavili kulübün en büyük silahı altyapısı ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya aylar öncesinden dönmesi olarak görülüyor.



Alt yapıdan yetişen 13 oyuncu forma giydi



Trabzonspor'un bu sezon oynadığı UEFA Avrupa Lig, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında altyapısından yetişen 13 oyuncuya forma şansı verdi. Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Abdurrahim Dursun gibi isimlerin yanı sıra Arda Akbulut, Sefa Kınalı, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Muhammet Akpınar, Koray Kılınç ve Sarıyer takımına kiralanan Cafer Tosun gelecek vadeden oyuncular olarak göze çarpıyor. Teknik ekip, bu oyuncuları yakından görme fırsatı yakalarken, U19 takımında ise A Takıma çıkmayı bekleyen birçok yetenek bulunuyor. - TRABZON