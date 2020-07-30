Trabzonspor'un kupa zaferi, kentte büyük coşkuyla kutlandı
Trabzonspor'un kupa zaferi, kentte büyük coşkuyla kutlandı Trabzonspor'un İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra kupayı kaldırması kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.
Trabzonspor'un kupa zaferi, kentte büyük coşkuyla kutlandı
Trabzonspor'un İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra kupayı kaldırması kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.
Saat 21.30'da başlayan karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasını gece geç saatlerde olmasına rağmen coşku ile kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan çok sayıda taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında da kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.
- Zaferi
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 02:30
Kaynak: DHA
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