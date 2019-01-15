Trabzonspor'un Kupadaki Rakibi Balıkesirspor Baltok

Trabzonspor
, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Balıkesirspor
Baltok'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya
yönetecek.
Bordo-mavililerde, İran
Milli Takımı'nın kampında bulunan Majid Hosseini ve Vahid Amiri
, sakatlıkları bulunan Jose Sosa
, İtalya
'nın Parma
Kulübü ile transfer görüşmeleri yapan Juraj Kucka
, kadro dışı bırakılan Olcay Şahan
, Balıkesirspor Baltok maçında görev almayacak.
Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen
, Toure
, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi
, Hasan Batuhan
Artarslan, Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Abdulkadir Parmak ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.
Balıkesirspor ile kupada 2. eşleşme
Trabzonspor, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek.
İki takım 2013-2014 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor Baltok, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu. Karadeniz
ekibi, ikinci kez eşleştiği rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl sonra oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmanın mücadelesini verecek.