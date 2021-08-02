Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonsporluların mutluluğu için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, bu gayretleri neticesinde camianın özlediği başarıları hedeflediklerini söyledi.

Trabzonspor'un 54. kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk Alanı'nda tören düzenlendi. Törene Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon milletvekillerinin yanı sıra davetliler katıldı.

Törende konuşan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, 54. yaşı kutlanan Trabzonspor'un aslında yüz yılı aşkın devam eden bir futbol kültürünün sonucu olduğunu dile getirerek, "Süre gelen yaşamının ve medeniyetin oluşturduğu birikimin neticesidir. Kulübümüzün gelişmesinde ve büyümesinde bugün bir dünya markası olmasında katkı sunmuş tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Her şart ve koşulda kulübümüzün yanında olan, yaz-kış demeden tüm koşulda takımımızın peşinden giden cefakar taraftarlarımıza, şükranlarımızı sunuyorum. Hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

"Trabzonspor çok büyük bir ailedir" diyen Sağıroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ailenin her ferdi Trabzonspor'un başarısını ister, Trabzonspor'un başarısıyla mutlu olur ve gurur duyar. Bizlerde tüm Trabzonsporluların mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz. Umuyorum ki, bu gayreti neticesinde camiamıza özlediği başarılarını yaşatırız" ifadelerini kullandı.

Sürmen: "Bizi oluşturan kulüpler var"

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise bugün kısıtlı bir kutlama yaptıklarının altını çizerek, "Ülkemizin ciğerleri yanıyor. Sel felaketi var. Bu felaketlerde canını kaybeden insanlarımızı rahmetle anıyorum. Malını ve başka türlü zararlara uğrayan insanlarında acilen gerekli tedbirlerin alınarak rahatlatılacağını düşünmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Sürmen, konuşmasını şu cümlelerle noktalandırdı:

"Trabzonspor'umuzun 21 Temmuz 1966'da Martıspor, Karadeniz Gücü ve İdmangücü'nün birleşmesiyle kurulan Trabzon Gençlik, daha sonra İdmanocağı'nın katılımıyla 2 Ağustos 1967'de Trabzonspor olarak şekillendi. Tarihe ve liglere baktığımızda internet sayfasına girildiğinde sanki en genç kurulan kulübüz gibi görülüyor. Oysa bizim Trabzonspor'umuzu kuran kulüplerimizin tarihine baktığımızda İdmanocağı'nın 1921'de, İdmagücünü'nün 1925'de, Martıspor'un 1956'da, Karadenizgücü'nün 1955'de kurulduğu görülüyor." - TRABZON