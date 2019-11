Trabzonspor'un net borcu açıklandı - 2

Trabzonspor'un olağan genel kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Genel kurulda, Trabzonspor'un net borcunun 828 milyon 900 bin olduğunu açıklandı.

Olağan genel kurulda, divanın oluşturulmasının ardından derneğe bağlı şirketlere ait hazırlanan idari ve mali raporlar görüşüldü. Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından yönetim kurulunun faaliyetleri açıklandı. Trabzonspor'a bağlı şirketlere ait hazırlanan idari ve mali raporların görüşüldüğü genel kurulda, denetim kurulunun raporu okunarak yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunuldu.

BORÇ 160 MİLYON TL AZALDI

Kulübün Genel Müdürü Sinan Zengin , bordo-mavililerin bilanço verilerini ve mali durumunu aktardı. Zengin, Trabzonspor'un net borcunun 828 milyon 900 bin olduğunu açıkladı. Geçen yıl 987 Milyon TL olan borç, bu yıl 160 Milyon TL azalarak 828 milyon 900 bine düştüğü belirtildi.

GELECEK YIL BÜTÇESİ 740 MİLYON 100 BİN TL

Trabzonspor'un önümüzdeki yıl gelir-gider bütçesi 740 milyon 100 bin TL denk bütçe olarak açıklandı. Bütçe genel kurulda oy birliği ile kabul edildi. Ahmet Ağaoğlu yönetimi mali ve idari yönden oy birliği ile ibra edildi.

"HARCAMA LİMİTLERİMİZ 88 MİLYON TL'DEN 140 MİLYONLARA ÇIKTI"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada mali uygulamalara değinerek, "Kadro maliyetini 37-38 milyondan 17-18'e indirdik. Gelir artırıcı önlemler almaya başladık. En önemli kaynak kulüpler için futbolcu satışları, forma kombine ürün satışları, sponsor satışlarıdır. Herhalde son 10 yılın en çok sponsor gelirlerini elde ettik. Bankalar birliğinin yeniden yapılanması bir anlamda yeniden borçlanma gibi algılandı. Bu futbol ailesine olan borçların ödenebilirlik programına alınmasından başka bir şey değil. Ancak futbol federasyonunun lisans talimatını da devreye alması gerekiyor. Çünkü talimatlar uyarınca kulüplerin gelir gider dengeleri kontrol ederek bir bütçe belirlenecekti kulüplere Aynı UEFA'daki gibi. Zaten TFF önceki dönemde UEFA'ya da taahhüt etti. Sizin mali fair-play talimatlarınızı ülkemizde lisans talimatı olarak uygulayacağız diye. Gelir gider dengesi göz önüne alındığında gelirimizin 5 katı borcumuz vardı. Bu nedenle en alt limitten bize harcama bilançosu verildi. Gelir arttıkça içeriye nakit girdikçe bu oranlar yukarıya çıktı. Bunu da ilk başaran biz olduk. Seyirci hasılatları, ürün satışları ve futbolcu satışlarıyla içeriye çok ciddi bir girdi sağladık. Burada önemli derecede borç kapandı ve harcama limitlerimiz 88 milyon TL'den 140 milyonlara çıktı . Bu anlaşmayı ilk biz imzaladık. UEFA'nın talimatlarını ihlal ettiğimiz için, taahhüt ettiğimiz 5 milyon euro bütçe açığına rağmen 55 milyon euro ile gidince disipline sevkedilmiştik. Ancak yaptıklarımızı anlatınca, gelirlerin ciddi olarak arttığını, kadro maliyetinin düşürüldüğünü, takımdaki futbolcuların çoğunluğunun alt yapıdan geldiğini anlattık. UEFA bizi şartlı olarak Avrupa kupalarına aldı" diye konuştu.

"BU YENİDEN BORÇLANMA DEĞİL"

Ağaoğlu, Lille'e 17 milyon euro karşılığında transfer olan Yusuf Yazıcı 'dan gelen paranın Bankalar Birliği'ne gittiğini kaydetti. Ağaoğlu, "Kısacası bu bir yeniden borçlanma değil. Bunun şartları şu ilk 2 yıl sadece faiz ödeme. 5 yıllık sistem bunu gerektirdiği için 5. seneye bir balon ödeme koyuldu. 5. senenin sonunda borç yeniden yapılandırılacak. Ama genelde 10 seneye yayılmış olarak düşünülürse daha akılcı olur. Bu arada yabancı birim olan borçlanmalar TL'ye çevrildi. Şu an hiçbir şekilde dolar veya euro borç yok. O gün itibariyle 900 milyon TL civarındaydı. Bu borçlar sadece futbol ailesine olan borçları kapsıyor. Bunların içinde futbolcu alacakları, menajerlere olan borçlar ve kulüplere olan borçlardır. Mesela yöneticilere olan borçlar bunları kapsamıyor. Birçok takım bunun büyük sıkıntısını yaşadı. Mesela Yusuf Yazıcı'nın transferinde Trabzonspor'un kasasına veya başka bir yere paranın gitmesi mümkün değil. Önce bankalar birliğine gidiyor. Gelirin yüzde 70'i borç ödemeye yüzde 30'u kulüp harcamalarına bırakılıyor" şeklinde konuştu.

"VERDİĞİM SAVAŞ ZİRVE SAVAŞI"

Trabzonspor'un bankalar birliği tarafından kontrol edildiğini söyleyen Ağaoğlu, "Bu durum hiç hoş değil. Ama bu duruma ne yazık ki kendimizi biz getirdik. Yeniden yapılandırma kendi kendine disipline edemeyen kulüpleri disipline eden bir uygulama. Türk futbol tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Paranın hiçbir yere kaçma şansı yok. Ocak ayında lisans talimatı yürürlüğe girecek. Uyan kulüpler yoluna devam edecek. Uyamayan ceza neyse onu çekmek zorunda kalacak. Biz kendimizi mali ve idari olarak disipline ettiysek, bile bile o kuralları ihlal eden kulüplerin ısrarı neticesinde karşılarında en büyük direnci gösterecek kulüp Trabzonspor olacaktır. İki açıdan önemli ben bu disipline uyuyorum. Verdiğim savaş zirve savaşı. Benim yarıştığım takım limitlerin dışına çıkmış durumda. Bu talimatların 1 yıl daha ertelenmesi büyük bir haksızlık ve adaletsizlik doğurur. Adaletsizliğin önünü açan bir uygulama olacağı için masada da TFF ile mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"TRABZONSPOR'UN İMKB DEĞERİ 490 MİLYON TL GİBİ BİR DEĞERE ULAŞTI"

Trabzonspor'un piyasa değerine de değinen Ağaoğlu, "Söz verdiğimiz üzere, futbolun gerçekleri, Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>doğrultusunda yönetmeye çalışıyoruz. Çok olağan üstü şeyler yapmadık onu ifade edeyim. Sadece kulübün, ekonominin ve sporun doğrularını yapmaya çalıştık. Ekonominin doğrularını kulübün gelirlerini artırarak giderleri azaltarak bu noktaya geldik. Kulüp tarihi içerisinde son on yılda ilk kez kulüp ilk çeyrekte kar açıkladı. Trabzonspor'un İMKB değeri geçen yıla göre yüzde 350 oranında arttırarak 490 milyon TL gibi bir değere ulaştı. Futbolla alakalı herkesin övgüyle söz ettiği rakamları yakaladık. Türkiye genelinde seyirci ortalaması yüzde 9 artarken, Trabzonspor'unki yüzde 25 arttı. Yanılmıyorsam seçimli genel kurulda şunu söylemiştim; yapacağımız her çalışmayla Türk futbol ailesine örnek olmaya çalışacağız. Trabzonspor'a yakışan bu. Biz Trabzonspor sayesinde bu aile içerisinde her zaman başımız dik dolaştık. Bizden sonra gelecek nesille de böyle bir borcumuz var bizim" şeklinde konuştu.

"TEK KULÜP TRABZONSPOR"

Giderleri düşürdüklerini kaydeden Ağaoğlu, "Passolig'in yaptığı kadın taraftarlara satılan passolig sayısında Trabzonspor üçüncü sıradaydı. Ben buna itiraz ettim ve daha sağlıklı bir çalışma istedim. ve 3 hafta boyunca araştırma yapıldı, Trabzonspor birinci sırada çıktı. Trabzonspor gelirlerinin UEFA gelirleri haricinde gelirlerini yüzde 35 arttırarak en çok arttıran Trabzonspor oldu. Giderlerini en keskin şekilde düşüren tek kulüp Trabzonspor. Bir defa kendi altyapısından yetiştirdiği bir futbolcuyu yurtdışına rekor bedelle gönderen tek kulüp Trabzonspor. Bu devam da edecek. Aile bütçesinden kısıp forma, kombine alan, kulübe katkıda bulunan, kulübe gönül vermiş milyonların hakkını koruyacağız. Bizi bugünlere getiren başımız dik gezmemizi sağlayan, bize bu gururu kimliği veren kulübe hizmet etmek boynumuzun borcudur" dedi.

"MALİ GENEL KURULUN ARALIK AYINDA YAPILMASI MANTIKSIZ"

Mali genel kurulun Aralık ayında yapılmasının mantıksız olduğunu savunan Ağaoğlu, "Mali genel kurulun aralık ayında yapılması çok mantıksız. Bütçemizi mayıs ayında göreceğiz, o nedenle mayıs ayında yapılması daha mantıklı ve daha gerçekçi. Şu an itibariyle sizlere sunduğumuz bütçe gerçeklere en yakın tahmini bütçe" şeklinde konuştu.