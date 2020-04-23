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Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth karantinada
30 dakika önce
Kulüpten yapılan açıklamada, "Özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10'da özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girmiştir.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10'da özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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23.04.2020 00:56:57. #1.13#
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