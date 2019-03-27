Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Parlayan Yıldızı Abdulkadir Parmak

Trabzonspor'un Parlayan Yıldızı Abdulkadir Parmak

2 saat önce

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da ilk kez bu sezon resmi maçta A takım formasını giyinen ve sezonun ikinci yarısında tüm karşılaşmalarda görev yapan Abdulkadir Parmak, performansıyla takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer almayı başardı.

Trabzonspor'un Parlayan Yıldızı Abdulkadir Parmak, System.String[]


Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da ilk kez bu sezon resmi maçta A takım formasını giyinen ve sezonun ikinci yarısında tüm karşılaşmalarda görev yapan Abdulkadir Parmak, performansıyla takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer almayı başardı.

Amatör ligde futbol yaşamını sürdürdüğü dönemlerde takımı Yenimahallespor'un kapanmasının ardından futbolu bırakma kararı alan ancak 1 yıl ara verdikten sonra yeniden başladığı futbolda yükselişe geçip ardından sergilediği performans ile 2011 yılında Trabzonspor altyapısına seçilen Abdulkadir Parmak, 8 yıl sonunda giydiği Trabzonspor'un A takım forması ile yükselişe geçti.

18 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu ve Adana Demirspor'da forma giydikten sonra bu sezon yeniden bordo-mavili takıma dönen, sezon başı kampında sergilediği performans ile de takımda kalmayı başaran 24 yaşındaki oyuncu, toplamda lig ve kupada 18 maça çıkıp 1205 dakika sahada kaldı. Abdulkadir Parmak, bu sürede Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 ve ligde 2 gol kaydederek takımına 6 gollük katkı sağladı.

TRABZONSPOR İLE BAŞARI HEDEFLİYOR

Hedefinin bordo-mavili takım ile başarılar elde etmek olduğunu belirten Abdulkadir Parmak, "Yıllardır hayalini kurduğum formaya kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hedefim Trabzonspor forması altında başarılar elde etmek. Ayrıca A Milli takımın da formasını giymek istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim" dedi.

26 HAFTADA 6 MAÇTA KALESİNİ KAPATABİLDİ

Bu arada Trabzonspor bu sezon kalesini gole kapama noktasında sadece 6 maçta başarılı olabildi. Geride kalan 26 haftalık periyotta 4-0 kazandığı Galatasaray, 0-0 berabere biten Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3-0 kazandığı Atiker Konyaspor, 2-0 kazandığı Kayserispor, 1-0 kazandığı MKE Ankaragücü ve 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarında toplamda 6 kez rakiplerine gol izni tanımayan bordo-mavililer, 20 maçta ise kalesini gole kapatamadı.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:23 Kaynak: DHA

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