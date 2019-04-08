Trabzonspor'un Performansı Yükseliyor

SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 46 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor
, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde son 8 sezonun en iyi dönemlerinden birine ulaştı.
Ligin 27 haftalık bölümünde 13 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, topladığı 46 puanla Avrupa
kupalarına katılma yolunda büyük avantaj sağladı. Karadeniz
ekibi, 82 puanla Fenerbahçe
'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonra, 27. haftalar itibarıyla en çok puan topladığı 3 sezondan birini yaşadı.
2011-2012 ve 2014-2015 sezonlarında 27. hafta sonunda 46 puana ulaşan Trabzonspor, 2012-2013 sezonunda 34, 2013-2014 sezonunda 39, 2015-2016 sezonunda 36, 2016-2017 sezonunda 44, 2017-2018 sezonunda ise 42 puan kazanabilmişti.
En iyi derece dördüncülük
Trabzonspor, son 8 sezon içerisinde 27. haftayı en iyi dördüncülükle kapattı.
Bordo-mavililer, 2011-2012 ile bu sezonu 4. sırada geride bırakırken 2012-2013 sezonunu 12, 2013-2014 sezonunu 6, 2014-2015 sezonunu 5, 2015-2016 sezonunu 10, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonunu da 5. sırada tamamlamıştı.
Gol performansı
Ligde 27 hafta sonunda rakip fileleri 49 kez havalandıran bordo-mavililer, Galatasaray
ve Beşiktaş
'ın ardından en golcü üçüncü takım konumunda bulunuyor.
Aynı dönemde 2011-2012 sezonunda 51, 2014-2015 sezonunda 50 gol atarak bu yıla göre daha skorer bir görüntü çizen Karadeniz ekibi, 2012-2013 sezonunda 30, 2013-2014 sezonunda 36, 2015-2016 sezonunda 32, 2016-2017 sezonunda 31, 2017-2018 sezonunda da 46 gol kaydetmişti.