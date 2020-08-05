Trabzonspor'un piyasa değeri 146 milyon lira arttı! - Son Dakika

Trabzonspor'un piyasa değeri 146 milyon lira arttı!

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta 4 Ağustos 2020 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; bordo mavililerde 15 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 19 milyon 875 bin Euro'luk artış oldu.

Trabzonspor'un piyasa değeri 146 milyon lira arttı!, System.String[]

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta 4 Ağustos 2020 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; bordo mavililerde 15 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 19 milyon 875 bin Euro'luk artış oldu. Trabzonspor'un ve Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Alexander Sörloth değerini 13 milyon Euro'dan 20 milyon Euro'ya yükseltirken, ligin en değerli ikinci oyuncusu Uğurcan Çakır 9.5 milyon Euro'dan 16 milyon Euro'ya, ligin en değerli üçüncü oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün ise değeri 12.5 milyon Euro'dan 13 milyon Euro'ya yükseldi.

Caleb Ekuban'ın değeri 3.2 milyon Euro'dan 5.5 milyon Euro'ya, Anthony Nwakaeme'nin 4 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya, Abdulkadir Parmak'ın 2.5 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'ya, Gaston Campi'nin 1.4 milyon Euro'dan 1.8 milyon Euro'ya, Erce Kardeşler'in 400 bin Euro'dan 550 bin Euro'ya, Manuel da Costa'nın 475 bin Euro'dan 525 bin Euro'ya, Kamil Ahmet Çörekçi'nin 325 bin Euro'dan 450 bin Euro'ya, Muhammet Taha Tepe'nin 100 bin Euro'dan 300 bin Euro'ya, Taha Tunç'un 100 bin Euro'dan 125 bin Euro'ya, Koray Kılınç'ın 100 bin Euro'dan 125 bin Euro'ya, Sami Can Özkan'ın 50 bin Euro'dan 100 bin Euro'ya ve Safa Kınalı'nın 50 bin Euro'dan 100 bin Euro'ya ulaştı.

11 İSİM DEĞER KAYBI YAŞADI

Trabzonspor'da 11 isim ise toplamda 2 milyon 50 bin Euro'luk değer kaybetti. Guilherme'nin değeri 3.2 milyon Euro'dan 3.1 milyon Euro'ya, Hüseyin Türkmen 3.2 milyon Euro'dan 2.2 milyon Euro'ya, Edgar Le 2.4 milyon Euro'dan 2.1 milyon Euro'ya, Yusuf Sarı 1.3 milyon Euro'dan 1.2 milyon Euro'ya, Bilal Başacıkoğlu 725 bin Euro'dan 600 bin Euro'ya, Doğan Erdoğan 650 bin Euro'dan 500 bin Euro'ya, Anıl Başaran 500 bin Euro'dan 450 bin Euro'ya, Abdurrahim Dursun 450 bin Euro'dan 350 bin Euro'ya, Ahmet Canbaz 150 bin Euro'dan 100 bin Euro'ya, Fıratcan Üzüm 150 bin Euro'dan 100 bin Euro'ya ve Yunus Emre Çakır 75 bin Euro'dan 50 bin Euro'ya geriledi.

8 OYUNCUNUN DEĞERİNDE DEĞİŞİKLİK YAŞANMADI

Trabzonspor'da Majid Hosseini, Serkan Asan, Joao Pereira, Nemanja Andusic, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Atakan Gündüz ile Salih Karvazlı'nın değerlerinde ise değişiklik yaşanmadı.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ TAKIMI TRABZONSPOR

Bu arada güncel kadrolarına göre yapılan son değerlendirmeye göre Süper Lig'in en değerli takımı yaklaşık 82 milyon Euro ile Trabzonspor oldu. Bordo mavilileri 66 milyon Euro civarındaki kadro değeriyle Medipol Başakşehir, 60 milyon Euro ile Fenerbahçe ve 59 milyon Euro ile Galatasaray takip etti.

Trabzonspor, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 11:28

Son Dakika Spor Trabzonspor'un piyasa değeri 146 milyon lira arttı! - Son Dakika Spor

Son Dakika

Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada 115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı 1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi         
09:44
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü         
09:38
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti         
09:32
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek         
09:29
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi         
09:14
Harcama limitinden dert yanan Fenerbahçe'nin imdadına Vedat Muric yetişecek Harcama limitinden dert yanan Fenerbahçe'nin imdadına Vedat Muric yetişecek         
08:34
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti         
08:17
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu         
08:12
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı         
07:33
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu         
07:23
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı         
23:35
Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti         
23:30
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor         
22:55
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi         
22:44
Annelerinin araçta bıraktığı 2 çocuğu kaçırmaya kalkışan şüpheli, yakalandı Annelerinin araçta bıraktığı 2 çocuğu kaçırmaya kalkışan şüpheli, yakalandı         
22:14
Hastanenin Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı         
20:15
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var         
18:44
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı         
18:11
Güvenlik görevlileri tarafından darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu Güvenlik görevlileri tarafından darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu         
17:37
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı         
17:19
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu         
16:44
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz         
16:20
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü         
15:17
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum         
14:44
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki         
14:26
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi         
14:24
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi         
14:03
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi         
12:13
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu         
09:33
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı         
08:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 11:48:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'un piyasa değeri 146 milyon lira arttı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei