SPOR Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Afobe Türkiye'de
Kongolu forvet akşam saatlerinde Trabzon'a geçecek
İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL,(DHA)- Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Kongolu forvet Benik Afobe, Türkiye'ye geldi.
Transfer çalışmalarına devam eden Bordo-mavililer, Stoke Cityli Benik Afobe'yi Türkiye'ye getirdi. Londra'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen Afobe, daha sonra akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.
Kongolu oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra da bordo-mavili kulüple sözleşme imzalayacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 17:17 - Kaynak: DHA
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