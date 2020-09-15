Kongolu oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra da bordo-mavili kulüple sözleşme imzalayacak.

Transfer çalışmalarına devam eden Bordo-mavililer, Stoke Cityli Benik Afobe'yi Türkiye'ye getirdi. Londra 'dan kalkan uçakla İstanbul 'a gelen Afobe, daha sonra akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.

SPOR Trabzonspor 'un prensip anlaşmasına vardığı Afobe Türkiye 'de

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasından yana

Barcelona'ya transfer olan Planic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun?

Koronavirüs salgınından sonra yeni bir tehlike kapıda! İngiltere'de alkol bağımlılığı katlanarak arttı

Roma, forma taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var