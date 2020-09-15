Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Afobe Türkiye'de - Son Dakika
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Afobe Türkiye'de
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Kongolu forvet Benik Afobe, Türkiye'ye geldi.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Kongolu forvet Benik Afobe, Türkiye'ye geldi.Transfer çalışmalarına devam eden Bordo-mavililer, Stoke Cityli Benik Afobe'yi Türkiye'ye getirdi. Londra'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen Afobe, daha sonra akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.
Kongolu oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra da bordo-mavili kulüple sözleşme imzalayacak.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
16.09.2020 05:06:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Afobe Türkiye'de - Son Dakika