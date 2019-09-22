Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un rakibi Basel bir puana razı oldu
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Trabzonspor'un rakibi Basel bir puana razı oldu

55 dakika önce

İsviçre liginin 7. haftasına lider başlayan Basel, en yakın takipçisi Young Boys'a konuk oldu.

Trabzonspor'un rakibi Basel bir puana razı oldu, System.String[]

İsviçre liginin 7. haftasına lider başlayan Basel, en yakın takipçisi Young Boys'a konuk oldu. Mücadale, Basel'den Widmer'in 5 ve ev sahibi takımdan Nsame'nin 59. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.


Puanını 16'ya çıkaran Basel, averajla Sion'un önünde zirvedeki yerini korudu. İki ekibin bir puan arkasındaki Young Boys, 3. sırada yer aldı.

Young Boys, İsviçre, Basel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:40 
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