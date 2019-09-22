Trabzonspor'un rakibi Basel bir puana razı oldu
55 dakika önce
İsviçre liginin 7. haftasına lider başlayan Basel, en yakın takipçisi Young Boys'a konuk oldu.
İsviçre liginin 7. haftasına lider başlayan Basel, en yakın takipçisi Young Boys'a konuk oldu. Mücadale, Basel'den Widmer'in 5 ve ev sahibi takımdan Nsame'nin 59. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.
Puanını 16'ya çıkaran Basel, averajla Sion'un önünde zirvedeki yerini korudu. İki ekibin bir puan arkasındaki Young Boys, 3. sırada yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:40
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