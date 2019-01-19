Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Rakibi Medipol Başakşehir

Trabzonspor'un Rakibi Medipol Başakşehir

42 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında yarın sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un Rakibi Medipol Başakşehir, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında yarın sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ligin ilk yarısının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 29 puanla ikinci sıraya yükselen bordo-mavililer, 35 puanla liderlik koltuğunda bulunan rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor.

Medical Park Stadı'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Jose Sosa, Ogenyi Onazi ile İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseni, takımda yer alamayacak. Sakatlığı düzelen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise forma giyebilecek.

Karadeniz ekibinin karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:16 Kaynak: AA

Başakşehir, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaşlı Taraftarlardan Burak Yılmaz'a Tepki: Beşiktaş'ta Hırsız İstemiyoruz Dorukhan Toköz, Bu Sezon Ligde İlk Kez Gol Sevinci Yaşadı!

Akhisarspor, Beşiktaş Maçı Kadrosunda 13 Yabancı Oyuncu Bulundurduğu İçin Kural Hatası Yaptı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Ligdeki 300. Galibiyetini Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 11:58:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Rakibi Medipol Başakşehir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]