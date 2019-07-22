Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag

1 saat önce

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag oldu.

Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag, System.String[]
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag oldu.
Çekya Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada bitiren Sparta Prag, Şampiyonluk Grubu'nda da 3'üncü sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda mücadele etme hakkı kazandı. Prag ekibinin kadrosunda bir dönem Galatasaray forması da giyen Semih Kaya ile ülkemizde Mersin İdman Yurdu ve Karşıyaka formalarını terleten kaleci David Bicik de yer alıyor. Çekya Ligi'nde 12 şampiyonluğu bulunan Sparta Prag, maçlarını 18944 koltuk kapasiteli Generali Arena'da oynuyor. Çekya temsilcisinin kadrosunda ayrıca adı Galatasaray ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh de bulunuyor.
Trabzonspor, ilk karşılaşmayı 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.


Trabzonspor, Sparta Prag, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem zafer! Pique, Trabzonspor'a Türkçe mesaj attı! UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu Trabzonspor'un Adebayor teklifi ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 16:55:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]