Trabzonspor'un rakibi Sparta Prag
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag oldu.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:44 Kaynak: DHA
'un UEFA Avrupa
Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag
oldu.
Çekya Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada bitiren Sparta Prag, Şampiyonluk Grubu'nda da 3'üncü sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda mücadele etme hakkı kazandı. Prag ekibinin kadrosunda bir dönem Galatasaray
forması da giyen Semih Kaya
ile ülkemizde Mersin
İdman Yurdu ve Karşıyaka
formalarını terleten kaleci David Bicik
de yer alıyor. Çekya Ligi'nde 12 şampiyonluğu bulunan Sparta Prag, maçlarını 18944 koltuk kapasiteli Generali Arena'da oynuyor. Çekya temsilcisinin kadrosunda ayrıca adı Galatasaray ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh de bulunuyor.
Trabzonspor, ilk karşılaşmayı 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.
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