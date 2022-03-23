Trabzonspor şampiyonluğu 30 yıllık acıyı bayrama çevirecek - Son Dakika

- Trabzonspor şampiyonluğu 30 yıllık acıyı bayrama çevirecek

Bordo-mavii takım uğruna eşini, çocuğunu, kardeşini ve akrabalarını kaybeden Niğmet Akyazı

"Biz 30 yıl oldu bayram yapmadık. Trabzonspor şampiyon olunca bayramı birlikte kutlayacağız"

"Acım her zaman benimle ama şampiyon olduktan sonra bu mutluluğu burada çocuklarımla yaşamak istiyorum"

Emekli öğretmen Niğmet Akyazı'nın oğlu Alptekin Akyazı:

"Annem çocukların biri benimle kalsın demeseydi bende aracın içinde olacaktım"

TRABZON - Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'un şampiyonluğu Akyazı ailesinin 30 yıllık acılarını bayrama çevirecek.

Trabzonspor'un 1992 yılında cezası nedeniyle Beşiktaş ile Samsun'da oynadığı Türkiye Kupası yarı final maçına giderken meydana gelen trafik kazasında Neşat Akyazı, Gürşat Akyazı, Yusuf Sevgi, Hasan Sevgi, İsmail Akyazı ve Ziya Kara isimli bordo-mavili 6 taraftar, elim bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Yaşanan elim kazada acıların en büyüğünü yaşayan emekli öğretmen Niğmet Akyazı, eşi Neşat Akyazı, oğlu Gürşat Akyazı ve kardeşi İsmail Akyazı ile birlikte akrabaları Yusuf Sevgi, Hasan Sevgi ve Ziya Kara kaybetmişti.

Yaşanan acı kazayı hiç unutmadıklarını ve acılarını sadece Trabzonspor'un şampiyonluğunun unutturacağını belirten Niğmet Akyazı, "Biz 30 yıl oldu bayram yapmadık ama Trabzonspor şampiyon olunca bayramı birlikte kutlayacağız" dedi.

"Keşke Trabzonspor'un peşine gitmeseydi de başımıza bunlar gelmeseydi" diye hiç düşünmediğini belirten Akyazı, "Kızgınlık hiç aklımıza gelmedi. Keşke gitmeselerdi de böyle bir şey başımıza gelmeseydi diye bir cümle kurmadık hiç. Allah'ın bir takdiri. Eşim Trabzonspor sevdalısı, aşığıydı. Trabzonspor sevdası için çok çabalardı. Ceza nedeniyle Trabzonspor maçını Samsun'da oynayacaktı. Çarşıbaşı'dan gidenlerde vardı ama o olay olunca hiç kimse gidemedi. O olay yaşandığı Çarşıbaşı felaket yaşamış gibiydi. O günleri anlatmayla bitmez. Halk hep benle beraberdi. Gözyaşlarımız dinmedi. Halen daha bana büyük destek veriyorlar. O duyguları anlatmak çok zor. Gözyaşlarımız inşallah gelecek olan şampiyonlukla sevinç göz yaşlarına dönüşecek" diye konuştu.

"İnşallah şampiyonluk sevinci çocuklarımla burada yaşamak istiyorum"

Acısının hiç bir zaman dinmeyeceğini belirten Niğmet Akyazı, "Acım her zaman benimle beraber. Maç sonuçlarını duyduğum zaman etkileniyorum. Şampiyon olduktan sonra o mutluluğu burada hep birlikte çocuklarımla yaşamak isterim. İnşallah kupa buraya gelir" ifadelerini kullandı.

Alptekin Akyazı, "Annem çocukların biri bende kalsın demeseydi bende o aracın içinde olacaktım"

Yaşanan kazada babasını, abisini ve dayısı ile birlikte akrabalarını kaybeden Alptekin Akyazı, "Babamın o zaman Toros bir taksisi vardı. Kovanlı köyünde araca binip Samsun' gidecekleri zaman ben de vardım. Annem, çocukların biri bende kalsın diye beni araçtan indirdi. O zaman 1 yaşında ikiz kardeşlerim vardı. Ben ve abim vardık. Abim babamla birlikte gitti ve o elim kazada hayatlarını kaybettiler. Annem ısrar etmese bende o aracın içinde olacaktım. Bende sizinle birlikte burada olmayacaktım. O sene sonra belki de bu gelecek olan şampiyonluğu göremeyecektik. İnşallah bu kupayı Giresun'da Mehmet Dalman'dan başlayarak Artvin'de Kazım Koyuncu'nun mezarına, bu sevda uğruna hayatlarını kaybedenlere götüreceğiz" şeklinde konuştu.