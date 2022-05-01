TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI - Son Dakika
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TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI

01.05.2022 00:53

SPOR Toto Süper Lig'de 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor olurken, bordo-mavili taraftarlar Muğla'nın Bodrum ilçesinde 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

SPOR Toto Süper Lig'de 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor olurken, bordo-mavili taraftarlar Muğla'nın Bodrum ilçesinde 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu Bodrum'da coşkuyla kutlandı. Taraftarlar maçı Konacık Mahallesi'nde birlikte izledikten sonra maç bitiminde cadde ve sokaklar şölen havasına döndü. Onlarca araç konvoy yaparak kent meydanına hareket etti. Konvoy sırasında taraftarlar Trabzonspor bayrağı ile meşaleler yakıp tezahürat attı. Bodrum Kent meydanında toplanan yüzlerce kişi kolbastı oynadı, meşaleler eşliğinde konvoya katılan araçları salladı.

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'DA SOKAKLARA TAŞTI - Son Dakika
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