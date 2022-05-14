Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı

14.05.2022 18:40
Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında denizde şampiyonluk filosu oluşturulurken, onlarca balıkçı teknesi ve kayık, bordo-mavili kafileyi taşıyan gezinti teknesine eşlik etti.

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında denizde şampiyonluk filosu oluşturulurken, onlarca balıkçı teknesi ve kayık, bordo-mavili kafileyi taşıyan gezinti teknesine eşlik etti. Kafile Faroz Limanı'na ulaştı.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreniyle şampiyonluk kupasını kaldıracak. Tören öncesinde ise bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştirilirken, Karadeniz ekibi ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturdu. Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara ise birçok irili ufaklı balıkçı tekneleri ve gezinti tekneleri eşlik etti ve Karadeniz sularını karnaval alanına çevirdi. Onlarca balıkçı teknesi ve kayık Trabzonspor kafilesini taşıyan gezinti teknesine katılırken, iki sahil güvenlik gemisi de teknelere eşlik etti. Şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştığında coşku artarken, limanda, sahilde ve kayalıklar üzerinde bekleyen bordo-mavili taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Yakılan meşalelerden ötürü bir kadın taraftar yüzünden yaralanırken, 112 ekipleri yaralı kadına müdahalede bulundu.

Bordo-mavili futbolcular kendilerini bekleyen tekneden inerek Faroz Limanı'nda kendilerini bekleyen üstü açık otobüsle birlikte Medical Park Stadyumu'na hareket edecek.

(Gökmen Şahin - Ozan Köse - Bekir Koca/İHA)

Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı
Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı
Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı
Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı
Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı
Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı
Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı
Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı
Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı
Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı
Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı

YORUMLAR
500
New York Times Trabzonspor'un şampiyonluğunu sayfasında paylaştı New York Times Trabzonspor'un şampiyonluğunu sayfasında paylaştı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
17:49 Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı
17:43 12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı
17:33 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 18:55:00. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement