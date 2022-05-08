Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

08.05.2022 00:08
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

YORUMLAR
500
Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu İsmail Türüt konseri ile kutladı Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu İsmail Türüt konseri ile kutladı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!

İstanbul Valiliği, Trabzonspor, Yenikapı, Miting, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Kırmızılar, sahasında Tottenham'la berabere kaldı
23:49 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
23:48 Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen turist gözaltına alındı
23:47 Siyaset gündeminin yoğunluğuna aldırmadı! Büyük Türkiye Partisi lideri ofisinde bilgisayar oyunu oynarken fotoğrafını paylaştı
23:44 Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı
23:17 Gülben Ergen sahnenin ortasında bayıldı! Seyirciler büyük korku yaşadı
23:16 Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi
22:57 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek
22:47 Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli yağış yurdun bir bölümünü esir alacak
22:45 Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 00:25:09. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement