Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması havadan görüntülendi - Son Dakika

Trabzonspor'un Yenikapı'da binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasının dron görüntüleri görsel şölen oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, İstanbul Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması yaptı. 38 yıl sonra elde edilen şampiyonluk kutlamalarına 176 bin taraftar katıldı. Taraftarlar meşaleler ve telefon ışıklarıyla alanda görsel şölen oluşturdu. Taraftarların gönüllerince eğlendiği ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı anlar ise dron ile havadan görüntülendi. Kutlamaların dron görüntüleri ise görenleri kendine hayran bıraktı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)