Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor

Türkiye'ye geldiği günden bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Edin Visca, yaz aylarında 4 büyüklerin transfer listelerini süslüyordu. Medipol Başakşehir'in son yıllarda yarışmacı bir takım olması ve şampiyonluk yaşaması ise Bosna-Hersekli futbolcunun takımdan ayrılmasını zorlaştırıyordu. Bu sezon turuncu-lacivertlilerin ligde kalma mücadelesi veriyor olması sonrasında, artık başarılı futbolcunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BU SEZON KAYIP

Tam 7 yıl boyunca sakatlık yaşamayan ve bu sezon ilk defa ciddi sakatlıklar yaşayarak 19 maçta takımının formasını giyemeyen Edin Visca, en son sakatlandığında Başakşehir'in adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'du. Bu sezon 3 kulvarda da Başakşehir forması giyen Edin Visca, 24 maçta 6 gol atıp 7 de asist yaparken takımına ciddi katkı sağlayamadı.

SEZON SONUNDA GİTMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen ve rotasını şimdiden eski hocası Abdullah Avcı'nın takımı olan Trabzonspor olarak belirleyen 31 yaşındaki Bosnalı sağ kanat oyuncusu Visca'nın kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir'in ligde kalmasında Edin Visca'ya güvendiği ve takım ligde kalırsa bonservisinde de kolaylık sağlayacağı Visca'nın sezon sonunda Trabzonspor'a gitmesine kesin gözle bakılıyor.

(FANATİK)