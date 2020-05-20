Trabzonspor'un testleri negatif çıktı - Son Dakika
Trabzonspor'un testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara her hafta rutin olarak uygulanan COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün yapıldı.
Trabzonspor'da futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara her hafta rutin olarak uygulanan COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün yapıldı. Testlerde hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı. - TRABZON
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21.05.2020 03:49:16. #1.13#
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