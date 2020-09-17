Son dakika! Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Lewis Baker, İstanbul'a geldi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker, Trabzonspor ile görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldi.

THY'e ait tarifeli uçakla saat 17.00'de Londra'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Baker, Trabzon'a gitmek üzere İç Hatlar Terminali'ne doğru yönlendirildi.

Baker'ın akşam görüşmelerde bulunmak üzere Trabzon'a ulaşacağı öğrenildi.