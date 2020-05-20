Trabzonspor'un transferde gözü İngiltere'de - Son Dakika

Trabzonspor'un transferde gözü İngiltere'de

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, diğer taraftan gelecek sezon oluşturmayı planladığı kadro için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor'un transferde gözü İngiltere'de, System.String[]

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, diğer taraftan gelecek sezon oluşturmayı planladığı kadro için çalışmalarını sürdürüyor. Sörloth ve Ekuban gibi gelecek vadeden oyuncuların yanı sıra Obi Mikel, Sturridge ve Ndiaye gibi yıldızları İngiltere'den kadrosuna katan bordo-mavili kulüp yeni transfer sezonda da İngiltere piyasasına ağırlık verecek.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgın nedeniyle Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı geride kalan sekiz haftası için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sezon tamamlanmasıyla birlikte transferde yapacağı hamleleri için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinde oyuncu izleme komitesi, salgın nedeniyle şartlar el verdiği ölçüde taramalarına devam ederken, bir taraftan ise teknik ekipten gelen bilgiler doğrultusunda oyuncular hakkında bilgileri güncelliyor.


İngiltere'ye daha hakim


Ön libero ve orta saha bölgesi için çok ciddi bir çalışma yürüten bordo-mavililer, John Obi Mikel'in ayrılığı ve Badou Ndiaye'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle takımın merkezi için titiz hareket ediyor. Sörloth ve Ekuban gibi gelecek vadeden oyuncuların yanı sıra Obi Mikel, Sturridge ve Ndiaye gibi yıldızları İngiltere'den kadrosuna katan bordo-mavili kulüp yeni transfer sezonda da İngiltere piyasasına ağırlık verecek. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton'un takımda olması bordo-mavilileri İngiltere piyasasına hakim olma noktasında bir adım önde tutuyor.


Sörloth ve Ekuban örneği


Süper Lig'de yaptığı doğru transferlerle hem mali hemde sportif yönden başarı sağlayan ve ligin lideri konumunda bulunan Trabzonspor'da, hedef yıldız adayı isimler. Sörloth ve Ekuban gibi patlama yapmayı bekleyen yetenekli isimlere yönelen bordo-mavililer bonservis'i yüksek gelen oyuncuları ilk planda kiralama yöntemiyle kadrosuna katıp, daha sonraki süreçte oyuncunun gelişimine göre bünyesine katmayı hedefliyor.


İki aday


Orta saha arayışında olan bordo-mavililerin İngiltere'de iki ismi ön planda tutuyor. Daha öncede Trabzonspor ile anılan Conor Gallagher ve Nampalys Mendy yer alıyor. Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin oyuncusu olan ancak yıldız isimler arasında forma şansı bulmakta zorlanan Conor Gallagher, bordo-mavili takımın aradığı özellikteki oyunculardan biri olarak bulunuyor. Charlton Athletic'in ardından Swansea City'de kiralık olarak forma giyen yıldız adayı Chelsea 'ya geri dönecek. Eddie Newton'un tanıdığı ismi bordo-mavili takım İngiliz kulübünden ilk planda kiralamaya çalışacak.


Trabzonspor'un gündemine gelen oyuncular arasında Nampalys Mendy'de yer alıyor. Bu oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması Karadeniz ekibinin transferde aradığı özelliklerden bir tanesi. Bordo-mavililer İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncunun yıllık ücret beklentisi hakkında çalışmalarını sürdürüyor. - TRABZON

Trabzonspor, Karadeniz, İngiltere, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un transferde gözü İngiltere'de - Son Dakika Spor
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