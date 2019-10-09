Trabzonspor'un yabancıları durdurulamıyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yabancı oyuncularından en iyi verimi aldığı dönemi yaşayan Trabzonspor'da, yabancıların katkısı bu sezon da devam ediyor. Bordo-mavililerin Süper Lig ve Avrupa'da attığı 22 golün 19'u bu oyunculardan geldi.



Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların takımlarına olan katkısı devam ediyor. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin Süper Lig'de attığı 64 golün 43'ü yabancı oyunculardan gelirken, bu sezon ise hem ligde hem de Avrupa'da mücadele eden bordo-mavililerin kaydettiği 22 golün 19'u yabancı oyunculardan geldi. Bu sezon Ligde 7, Avrupa'da ise 6 maç oynayan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, tedavisi devam eden Onazi dışında elinde bulunan yabancı oyuncuların tamamına forma şansı verdi.



Bordo-mavililerin Süper Lig'de oynadığı 7 maçta attığı 13 golün 11'i yabancı oyunculardan gelirken, 1 golü ise Abdülkadir Ömür kaydetti. 1 golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Avrupa'da oynanan 6 maçta ise rakip kaleye 9 gol gönderen Trabzonspor'da, 8 golde yabancı oyuncuların katkısı bulunurken, 1 gol ise Abdülkadir Parmak'ın ayağından elde edildi.



Kadrosunda 13 yabancı bulunuyor



Bordo-mavililerin kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunuyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, şu ana kadar oynanan maçlarda tedavisi devam eden Onazi dışında tüm yabancı oyuncularına forma şansı verdi. Filip Novak, Majid Hosseini, Ivanildo Fernandes, Gaston Campi, Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Jose Sosa, John Mikel Obi, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Donis Avdijaj gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Vahid Amiri, Hugo Rodallega, Zargo Toure ve Ibanez ile yollarını ayırmıştı.



En golcü Alexander Sörloth



Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden bordo-mavililerde Alexander Sörloth 6 golle takımın en skorer ismi oldu. Ekuban 5, Sosa, Novak ve Nwakaeme 2'şer gol atarken, Pereira, Avdijaj, Abdulkadir Parmak ve Abdulkadir Ömür ise 1'er gol kaydetti. - TRABZON