Trabzonspor'un yeni golcüsü Daniel Sturridge

Trabzonspor, serbest oyuncu durumunda bulunan Daniel Sturridge'i kadrosuna kattı. Bir çok takımın peşinden koştuğu ve resmi teklifte bulunduğu İngiliz oyuncu, tercihini bordo-mavili ekipten yana yaptı.

Trabzonspor, yaz transfer döneminin en büyük bombalarından birini patlattı. Bordo-mavili ekip, uzun süren görüşmelerin ardından Türkiye'ye gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İKİ KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Kariyerinde ilk defa İngiltere dışında forma giyecek olan Daniel Sturridge, ülkesinde önemli başarılara imza attı. Biri Chelsea diğeri de geçtiğimiz yıl Liverpool ile olmak üzere iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Sturridge, 2010 yılında da Chelsea ile İngiltere Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. 29 yaşındaki oyuncunun Chelsea formasıyla ayrıca 2 FA Cup şampiyonluğu da bulunuyor.

YARDIM KURULUŞLARINA DESTEKTE BULUNUYOR

Daniel Sturridge, sosyal hayatında ise yardım kuruluşlarına önemli desteklerde bulunuyor. 2012 yılında Chelsea'da oynarken dezavantajlı çocukların futbol hayatına katılmalarını sağlamak amacıyla Hyundai adına Street Lig'e 50 bin Euro bağışlayan Sturridge, bir sonraki yıl yine aynı tutarda bir bağışta bulundu. 2013 yılının sonlarına doğru ise Jamaika'da gençlerin sosyal hayata ve spora katılım sağlamaları için Portmore kentinde bir yardım kuruluşu açtı.

FUTBOLCU BİR AİLEDEN GELİYOR

Daniel Sturridge'in ailesinde profesyonel olarak futbol oynamış olan bir çok kişi mevcut. Babası Michael Sturridge, İngiltere ligi takımlarından Wrexham'da forma giydi. Amcaları Dean ve Simon Sturridge ise babasına göre çok daha başarılı bir futbol geçmişine sahip. Kariyerinde Derby, Birmingham, Sheffield United gibi önemli kulüplerin formasını giyen Dean Sturridge, Premier Lig'de çıktığı 154 maçta 38 gol attı. Simon Sturridge ise Birmingham City, Stoke City gibi ekiplerin formasını giydi.

Daniel Sturridge

Yaş: 29

Uyruk: İngiltere

Oynadığı kulüpler: Manchester City, Chelsea, Bolton, Liverpool, West Bromwich Albion

Milli Takım kariyeri: 26 maç - 8 gol

Kulüp Kariyeri: 312 maç - 111 gol - 42 asist

- İstanbul