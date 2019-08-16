Trabzonspor'un yeni sezon forması keşan bezine ilgiyi artırdı

Trabzon'da filmlerde, dizilerde kullanımıyla tanınırlığı artan yöresel keşan bezi, son olarak Trabzonspor'un yeni sezon formalarını süsleyen motifleriyle daha da ilgi görmeye başladı.

Trabzon'da filmlerde, dizilerde kullanımıyla tanınırlığı artan yöresel keşan bezi, son olarak Trabzonspor'un yeni sezon formalarını süsleyen motifleriyle daha da ilgi görmeye başladı.

Tahta tezgahlarda sarı, kırmızı, siyah ve beyaz ipliklerle üretilen, Karadeniz Bölgesi'nde asırlardır kadınların başörtüsü olarak kullandığı keşan bezi, son yıllarda çantadan fulara, yelekten takıya, mefruşata kadar farklı ürünlerde değerlendiriliyor.

Çarşıbaşı Kaymakamlığının başvurusu üzerine 2008'de Türk Patent Enstitüsünce coğrafi işaret tescili yapılan keşan bezinin tanınırlığı, Karadeniz'i konu alan dizi ve filmlerde kullanılmasıyla arttı.

Son olarak Trabzonspor'un "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni forması için çekilen kısa film spor, siyaset ve iş dünyasında büyük beğeni topladı. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan ve milyonlarca kişinin izlediği film sayesinde keşan bezi her kesimin ilgisini çekti.

"Dedelerimizden aldığımız bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz"

Çarşıbaşı ilçesinde keşan bezi dokuyarak satan 42 yaşındaki Ayşe Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri keşan dokumacılığının içinde olduğunu, aile olarak 100 yıldır keşan bezi dokumacılığı yaptıklarını söyledi.

Saka, babasının keşan bezi satışı yaptığını belirterek, "Kayınpederimin de keşan üzerine atölyesi vardı. O nedenle keşanı tüm incelikleriyle öğrendik ve eşimle bu mesleği geliştirerek devam ettirmek istedik." dedi.

Yaklaşık 10 yıl önce kendi iş yerini açtığını anlatan üç çocuk annesi Saka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşimle el ele verdik, 'Bu işi nasıl daha güzel yapabiliriz?' diye çaba sarf ettik. Çocuklarımız da bize yardım etti. Keşandan farklı tasarımlar yaparak kendimizi geliştirdik. Yaptığım işi resmileştirmek istedim. O nedenle sınavlara girerek kalfalık belgesi aldım. Yöremize ait keşanı, farklı illerde tanıtmak için eşimle fuarlara katılarak satış yaptık. Zamanla arayan değil, aranan olduk. İş yerimizde de keşanı dokuyarak satışını yapıyoruz. Dedelerimizden aldığımız bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz."

Saka, coğrafi işaret alan keşan bezinin dokumasını merak eden yerli ve yabancı müşterilerine, iş yerindeki tahta tezgahta yapılışını gösterdiğini ifade ederek, "Tezgahta keşan dokuduğumu gören müşteriler şaşırıyor. Ellerime, ayaklarıma bakıyorlar. İnsanlar keşan bezi almayacaklarsa bile alıyor." diye konuştu.

"Formaların tanıtımı işlerimize hareketlilik getirdi"

Trabzonspor'un formasında, Çarşıbaşı ilçesinde dokunan keşan bezi motiflerinin kullanılmasından gurur duyduklarını vurgulayan Saka, "Formaların tanıtımı işlerimize hareketlilik getirdi. Ayrıca tanıtım filminde oynayan futbolcu Abdülkadir Ömür de ilçemizin çocuğu olarak yöresel el sanatımızı tanıttı. Onun da emeğine sağlık, çok güzel olmuş, kendisiyle gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Saka, tanıtım filminin yayınlanmasının ardından gelen müşterilerin "Abdülkadir'in giydiği keşandan var mı?" diye sorduklarına işaret ederek, formaların tanıtımının keşan ürünlerinin satışlarına da katkısının olduğunu söyledi.

Akrabalarına keşandan yapılan ürünlerden almak için gelen Muhammet Birinci ise keşan bezinin yöreye ait önemli bir el sanatı olduğunu belirterek, Trabzonspor formasıyla keşanın birleşmesinin farklı bir güzellik olduğuna dikkati çekti.

Birinci, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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