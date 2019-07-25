Trabzonspor'un yeni stoperi Campi nasıl bir futbolcu?
1 saat önce
Önümüzdeki Maçlar'ın 26. bölümünde Sinan Yılmaz ve Orhan Uluca, 4 büyüklerin transfer gündemini değerlendirdi.
Önümüzdeki Maçlar'ın 26. bölümünde Sinan Yılmaz
ve Orhan Uluca, 4 büyüklerin transfer gündemini değerlendirdi.
https://www.futbolarena.com/onumuzdeki-maclar-26--falcao-wanyama-luiz-gustavo-khedira-campi-72840v/
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:00
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