Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un yeni stoperi Campi nasıl bir futbolcu?
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Trabzonspor'un yeni stoperi Campi nasıl bir futbolcu?

1 saat önce

Önümüzdeki Maçlar'ın 26. bölümünde Sinan Yılmaz ve Orhan Uluca, 4 büyüklerin transfer gündemini değerlendirdi.

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Önümüzdeki Maçlar'ın 26. bölümünde Sinan Yılmaz ve Orhan Uluca, 4 büyüklerin transfer gündemini değerlendirdi.
https://www.futbolarena.com/onumuzdeki-maclar-26--falcao-wanyama-luiz-gustavo-khedira-campi-72840v/
Trabzonspor'un yeni stoperi Campi nasıl bir futbolcu?
Sinan Yılmaz, Spor

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:00 
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