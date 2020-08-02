Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton oldu

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz" denildi.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, şampiyonluğun Başakşehir'e kaybedilmesinin ardından görevinden istifa etmişti.

EDDIE NEWTON, KAP'A BİLDİRİLDİ

Bu arada Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Eddie Newton'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Edward John Ikem Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.