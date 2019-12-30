Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

6 saat önce

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın yerine kim teknik direktör olacak?

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Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın yerine kim teknik direktör olacak? Başkan Ahmet Ağaolu, gündeme gelen Mustafa Denizli ve Şota hakkında çarpıcı sözler kullandı.


Ağaoğlu, Mustafa Denizli ve Şota'nın gündeminde olmadıklarını belirtti ve "Şota hocayla, Mustafa Denizli ile anlaşıldı yazıları dönüyor. Şu an itibariyle Trabzonspor'un gündeminde bir teknik direktör bulunmuyor." dedi.


Hüseyin Çimşir ile yola devam edilebileceğinin altını çizen Trabzonspor Başkanı, "Belki oyuncularımıza biraz daha yük binecek. Ancak bu kulübün çok daha iyi yerlere geleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Sezonun ortasında Trabzonspor'un yükünü taşıyacak bir hocayı bulmak kolay değil. Hüseyin Cimşir, 1,5 yıldır Ünal Karaman ile çalıştı. Kimsenin endişesi olmasın, bu hikaye kaldığı yerden devam edecek." şeklinde konuştu.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:29 
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