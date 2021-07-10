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Gervinho: "Şampiyon olmak istiyoruz" - Son Dakika

Gervinho: "Şampiyon olmak istiyoruz"

10.07.2021 10:39

- Gervinho: "Şampiyon olmak istiyoruz" Trabzonspor'un Fildişi Sahilli yıldızı Gervinho: "Taraftarın büyük bir ambiyans oluşturduğunu biliyorum" Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho, "Şampiyon olmak istiyoruz.

- Gervinho: "Şampiyon olmak istiyoruz"

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli yıldızı Gervinho:

"Taraftarın büyük bir ambiyans oluşturduğunu biliyorum"

İSTANBUL - Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho, "Şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarmamamız için hiçbir neden yok" dedi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor. Bordo-mavililerin sabah antrenmanı öncesinde Fildişi Sahilli oyuncusu Gervinho basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da çok iyi karşılandığını aktararak, "Her şey iyi gidiyor. İyi bir antrenman atmosferi var. Yavaş yavaş hızımızı artırıyoruz. Şu an için her şey yolunda. Çok iyi karşılandım. Bana çok iyi ve misafirperver davranıldı. Arkadaşlarımla olan ilişkilerim de gayet iyi. Burada olduğum için çok mutluyum. Sezon sonundaki hedeflerimize ulaşmak için uygun bir atmosfer var" şeklinde konuştu.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Gervinho, sezon sonunda şampiyonluk hedeflerinin olduğuna dikkat çekerek, "İnşallah şampiyon oluruz. Büyük takımlar şampiyon olmak için oynar. Trabzonspor da büyük bir kulüp. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarmamamız için hiçbir neden yok. Hocamızın yönlendirmesiyle inşallah sezon sonunda hedeflerimizi elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'de Galatasaray- Fenerbahçe derbisi izledim"

Trabzonspor'a gelmeden önce Türkiye'de ve Trabzonspor'da forma giymiş olan vatandaşları ile görüşme yaptığını vurgulayan deneyimli futbolcu, "Buraya daha kolay adapte olabilmek ve daha iyi ilişki kurabilmek için önce burada oynamış arkadaşlarımla konuştum. Yeni hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşma yolunda adaptasyonumuzu hızlı sağlamaya çalışıyorum. Daha önce Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izledim. Daha önce çok iyi atmosfer olduğunu duyuyorduk. Bundan dolayı izlemiştim" açıklamasını yaptı.

"Sunulan projenin geleceğine inandığım için buradayım"

Gervinho, bordo-mavili kulübü neden tercih ettiği ile ilgili yöneltilen soruya, "Tercihimin sebebi hocayla ilgili güzel duygularım olmasıydı. Buraya gelmeden önce eski oyuncularla konuşmuştum. Bana sunulan projenin geleceğine inandığım için buradayım" yanıtını verdi.

"Taraftarların büyük bir ambiyans oluşturduğunu biliyorum"

Karadeniz ekibinin taraftarlarıyla ilgili de yorum yapan Fildişi Sahilli futbolcu, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Taraftarın coşkusunu duymuştum. İmza töreninden sonra tatildeyken Zokora ile konuştum. Taraftarların neşeli ve büyük bir ambiyans oluşturduğunu biliyorum. Henüz ne yazık ki görmedim. İnşallah bunu yaşarım. Taraftarlar olmadan oynamak çok garip. Bu durumu sevmiyorum. Ambiyansın önemli olduğunu düşünüyorum. Korona virüsten dolayı taraftarların önünde oynayamadık. Sporcular olarak taraftarın önünde oynamaya alışığız. Havalimanındaki karşılama kendimi çok iyi hissettirdi. Bana bahsedilen şekilde olduğunu görmek güzeldi. Misafirperverlik ve karşılama çok güzeldi."

"Hocamız nerede isterse orada oynayacağım"

Kendini hangi mevkiinde rahat hissettiği ile ilgili sorulan soruya Gervinho, "Hücumda oynuyorum. Hangi mevkide oynadığımın bir önemi yok. Hocamız beni nerede görmek isterse orada oynayacağım. Takımı ileri taşımak ve galibiyeti getirmek için nerede oynamam gerekirse orada oynayacağım. Önemli olan nerede oynadığımdan ziyade iyi bir performans sergilemem" cevabını verdi.

Gervinho: Şampiyon olmak istiyoruz
Gervinho: Şampiyon olmak istiyoruz
Gervinho: Şampiyon olmak istiyoruz
Gervinho: Şampiyon olmak istiyoruz
Gervinho: Şampiyon olmak istiyoruz
Gervinho: Şampiyon olmak istiyoruz
Gervinho: Şampiyon olmak istiyoruz
Gervinho: Şampiyon olmak istiyoruz
Gervinho: Şampiyon olmak istiyoruz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gervinho: 'Şampiyon olmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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