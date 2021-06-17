Trabzonspor'un yeni transferi Bangaly Fode Koita, Trabzonspor ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bordo-mavili kulübün, bugün 3 yıllık anlaşma sağladığı Fransız futbolcu,kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile taraftarlara seslendi.

Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Koita, "Merhaba Trabzon, ben Koita. Bugün Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. Gerçekten çok mutluyum. Şu an sizlerden uzakta, ülkemde Gine'deyim. En kısa sürede sizlerle buluşmayı umuyorum. İnşallah, birlikte, büyük başarılar kazanacağız. En büyük Trabzonspor." ifadelerini kullandı.