Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik: "Bu şehirde herkes futbol için yaşıyor"

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, bordo-mavililerin futbol için yaşayan bir camiaya sahip olması nedeniyle bu kulübü tercih ettiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampta basın mensuplarına açıklamada bulunan 33 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Slovak futbolcu, Napoli ve Trabzon şehirlerinin futbola bakış açısının benzerliğine değinirken, "Buraya geldiğim, bu kulübün ve bu taraftarın bir parçası olduğum için mutluyum. Bu şehirde herkes futbol için yaşıyor. Burada Napoli'de olduğu gibi takım arkadaşlarımla alacağımız sonuçlarla umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

Efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın rekorunu kırmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu aktaran Hamsik, artık geçmişi değil geleceği konuşmanın faydalı olacağını belirtti.

Taraftarın kendisine gösterdiği ilgi için çok mutlu olduğunu anlatan Hamsik, şöyle devam etti:

"Trabzon'da insanların futbol adına yaşamaları sebebiyle burayı tercih ettim. O insanları mutlu etmeye geldim. Taraftarların kulübü nasıl desteklediklerini iyi biliyorum. En beğendiğim yönlerinden birisi bu. Benim bireysel hedefim yok. Sahada işini en iyi şekilde yapmaya çalışan oyuncu olmaya çalışıyorum. Bireysel değil ama takım hedeflerimiz var. Saha içinde iyi bir takım arkadaşı olmak istiyorum. Bunun yanında gol, asist yapmak beni çok mutlu eder. Ben takımın başarılar kazanmasına yardımcı olabilmek için buradayım."

Trabzon'a gelmeden önce bordo-mavililerin eski oyuncusu Juraj Kucka ile görüştüğünü ve gelmeden şehri tanıdığını vurgulayan Hamsik, "Çin ve İsveç kariyerlerim oldu. Özellikle İsveç, Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için tercih ettiğim bir süreçti. Burada fit ve hazır durumdayım. Sadece takım için mücadele vermeyi bekliyorum. Slovakya'dan çok önemli oyuncular yetişti. Burada oynayan ve iyi hatırlanan oyuncular da oldu. Ben de onların yolundan devam etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Formasyonlar adına fikirleri olduğunu ancak buna teknik direktörlerinin karar vereceğini aktaran Hamsik, şunları aktardı:

"Orta saha oyuncusuyum. İkili ya da üçlü oynayabiliyorum. Topa dokunmaktan hoşlanan, gol atmayı seven bir oyuncuyum. Hocamızın talimatlarıyla burada buna devam edeceğim. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Berat'ın sözleri için çok mutluyum. Orta sahada takım arkadaşım. Arkadaşlarıma yardımcı olabilirsem kendimi çok iyi hissederim. Bu takımın parçası olmaktan çok mutluyum."

""Umarım eksik kalan şampiyonluk duygumu burada tamamlayacağım"

Trabzonspor'un transfer dönemini çok iyi geçirdiğinin altını çizen 33 yaşındaki futbolcu, "Trabzonspor bu transfer döneminde harika bir iş çıkardı. Önemli oyuncular takımımıza katıldı. Bunun sonucunda da beklenti doğal olarak arttı. Biz de bu beklentilere umuyoruz ki cevap verebiliriz. Bu kampta önemli olan iyi hazırlanmak ve sakatlıksız bir dönem geçirmek." diye konuştu.

Saç stilinin kendisine şans getirdiğini ve futbol oynadığı sürece bu şekilde sahaya çıkmak istediğini belirten Hamsik, şehirde saç stilinin benzerini görmenin kendisini mutlu edeceğini de ifade etti.

Napoli'de önemli işlere imza attığını ancak şampiyonluk duygusunun eksik kaldığını aktaran Hamsik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umarım eksik kalan şampiyonluk duygumu burada tamamlayacağım. Şampiyonluk duygusu harika olurdu. O duyguyu yaşamak isterim. Burada şampiyonluk yaşarsam belki futbolu bile burada bırakabilirim. Şampiyonluk kazanmak kolay olmayacak. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Bu yolda hep beraber başarabileceğimizi umuyorum."