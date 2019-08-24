Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge, Trabzon'da
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Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge, Trabzon'da

1 saat önce

Trabzonspor'un 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge, Trabzon'da, System.String[]

Trabzonspor'un 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, Trabzon'a geldi.

THY'ye ait uçakla İstanbul'dan kente gelen Sturridge, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven, diğer ilgililer ve çok sayıda taraftar tarafından büyük bir coşku ve tezahüratla karşılandı.

Taraftarlar tarafından boyununa Trabzonspor atkısı takılan Sturridge, beraberindeki kız arkadaşıyla kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı.

Sturridge'nin birkaç gün içerisinde düzenlenecek tören ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Öte yandan, taraftarların yoğun ilgisi dolayısıyla futbolcunun havalimanı çıkışında güvenlik görevlileri de yoğun önlem aldı.

Türk Hava Yolları, Daniel Sturridge, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:10 Kaynak: AA
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