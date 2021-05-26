Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı

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Trabzonspor, Bruno Peres ile 3, Gervinho ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bordo Mavililer, oyuncuların transfer detaylarını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İki futbolcunun maliyeti şu şekilde:

BRUNO PERES'LE ÜÇ YILLIK

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021-2022 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 500.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

GERVINHO 2 MİLYON EUROYU AŞIYOR

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Yao Kouassi ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."