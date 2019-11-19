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Trabzonspor'un yeni yeteneği Kerem Baykuş

7 saat önce

Bordo mavili takımın sezon başı kampında da takımla birlikte olan ve hazırlık maçında İtalyan ekibi Verona'ya gol atma başarı gösteren genç futbolcu, hem fiziği hem de top tekniğiyle dikkat çekiyor.

Trabzonspor'un yeni yeteneği Kerem Baykuş, System.String[]

Bordo mavili takımın sezon başı kampında da takımla birlikte olan ve hazırlık maçında İtalyan ekibi Verona'ya gol atma başarı gösteren genç futbolcu, hem fiziği hem de top tekniğiyle dikkat çekiyor. Özellikle orta saha oynamasına rağmen rakip ceza sahasına da sık sık giren oyuncu gol yollarında da etkili.


YUSUF YAZICI'YI ÖRNEK ALIYOR


Altyapısından çıktığı Trabzonspor'da kaptanlığa yükselen ve sezon başında Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'yı örnek alan Kerem Baykuş'un bordo mavili takımda kaptan olmak istediği ve sonrasında da Trabzonspor'u Avrupa'da temsil eden futbolcular arasında olmak istediği öğrenildi.


SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR


Kerem Baykuş'un Karadeniz temsilciyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın gelişimini yakından takip ettiği genç futbolcuyu yurt dışından takip eden takımların da olduğu öğrenildi.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:06 
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