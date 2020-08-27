Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme'den Fenerbahçe transfer açıklaması

Anthony Nwakaeme, basında çıkan Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu. Ülkesi Nijerya'nın Punch gazetesine konuşan Trabzonsporlu futbolcu, Fenerbahçe sorularına cevap verdi.

31 yaşındaki futbolcu, "Medyanın söylediği birçok şey duydum. Ben hala Trabzonspor oyuncusuyum ve ayrılmak gibi bir niyetim yok.

"EĞER AYRILACAKSAM..."

Trabzonspor ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Eğer ayrılacaksam da kulübümü mutlu edecek bir teklif gelmesi gerekiyor." sözlerini kullandı.

Gazetenin haberinde ayrıca Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme için 6 milyon euro bonservis ücreti belirlediğine yer verildi.