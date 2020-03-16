Trabzonspor'un yıldızları corona virüs (koronavirüs) nedeniyle izlenemedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'un yıldızları corona virüs (koronavirüs) nedeniyle izlenemedi - Son Dakika Spor

Trabzonspor'un yıldızları corona virüs (koronavirüs) nedeniyle izlenemedi

7 saat önce

Koronavirüs nedeniyle tüm Avrupa'da ve dünyada karşılaşmalar ertelenirken Türkiye'de müsabakalar seyircisiz olarak oynanması kararı alınmıştı.

Trabzonspor'un yıldızları corona virüs (koronavirüs) nedeniyle izlenemedi, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle tüm Avrupa'da ve dünyada karşılaşmalar ertelenirken Türkiye'de müsabakalar seyircisiz olarak oynanması kararı alınmıştı.


Ancak hükümet, dün aldığı karar ile yurt dışına uçuşlara sınırlama getirmişti. Bu uygulama Trabzonspor'u da yakından etkiledi.


GÖZLEMCİLER TÜRKİYE'YE GELEMİYOR


Bordo-mavili ekipte gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken kaleci Uğurcan Çakır ve 'Kuzeyin Kralı' lakaplı Alexander Sörloth için bu hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor- Başakşehir karşılaşmasına Avrupa'dan gözlemciler gelecekti…


Asist Analiz'in haberine göre; Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüsten dolayı Trabzon'a gelmekten vazgeçen gözlemciler, 2 oyuncuyu tribünden takip edemeyecekler.


UĞURCAN VE SORLOTH AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE


Sezon başından beri dev takımların takibinde olan Uğurcan Çakır için Liverpool gözlemcilerinin, attığı gollerle dikkat çeken Sörloth için ise Tottenham ve Real Madrid'in scoutlarının Başakşehir ile oynanacak olan müsabakaya gelmesi bekleniyordu.

Trabzonspor, Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:05 
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